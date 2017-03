Am Sonntag trifft DJK Vierlinden auf SV Genc Osman Duisburg. DJK Vierlinden gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen 08/29 Friedrichsfeld und muss sich deshalb nicht verstecken.

Letzte Woche gewann SV Genc Osman Duisburg gegen DJK SF 97/30 Lowick mit 2:1. Somit belegt SV Genc Osman Duisburg mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz. Im Hinspiel hatte DJK Vierlinden bei SV Genc Osman Duisburg die volle Punktzahl eingefahren (6:1). 18 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von DJK Vierlinden. Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für den Gastgeber wie am Schnürchen (8-0-2). DJK Vierlinden belegt mit 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz. DJK Vierlinden stellt den aktuell besten Torschützen der Bezirksliga Niederrhein 5. Benjamin Koncic zeichnete bereits für 24 Treffer verantwortlich.

Fünfmal ging SV Genc Osman Duisburg bislang komplett leer aus. Hingegen wurde zwölfmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen vier Punkteteilungen. Oguzhan Maminoglu von SV Genc Osman Duisburg gehört mit seinen 17 Saisontoren zu den besten Torschützen der Bezirksliga Niederrhein 5.

Die Zuschauer dürfen auf viele Tore hoffen. Beide Mannschaften gehören, mit einem Schnitt von über drei Toren pro Spiel, zu den offensivstärksten der Liga. Die letzten fünf Spiele hat DJK Vierlinden alle gewonnen und ist in der jetzigen Form sehr schwer zu bremsen. Gelingt es SV Genc Osman Duisburg, diesen Lauf zu beenden? Der Angriff von DJK Vierlinden wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 63-mal zu. Offensiv kann SV Genc Osman Duisburg in der Bezirksliga Niederrhein 5 kaum jemand das Wasser reichen, was die 60 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Dieses Spiel wird für den Gast sicher keine leichte Aufgabe, da DJK Vierlinden 14 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.