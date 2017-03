Lüner SV empfängt SC Neheim. Hinter Lünen liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel.

Gegen FC Lennestadt verbuchte man einen 3:0-Erfolg. Zuletzt holte Neheim einen Dreier gegen SC Westfalia Herne (2:1). Im Hinspiel hatte der LSV bei SC Neheim die volle Punktzahl eingefahren (2:1). Zuletzt lief es recht ordentlich für Lüner SV – neun Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag. Die Auftritte vor heimischer Kulisse können sich sehen lassen. Sieben Siege, ein Remis und nur eine Niederlage verbreiten Optimismus beim Gastgeber. Der Aufsteiger rangiert mit 39 Zählern auf dem dritten Platz des Tableaus.

Neheim ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matchs zwölf Punkte. Auf des Gegners Platz hat der Gast noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sechs Zählern unterstreicht. SC Neheim findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13.

Insbesondere den Angriff von Lünen gilt es für Neheim in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt der LSV den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Mit zwölf Siegen gewann Lüner SV genau so häufig, wie SC Neheim in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will. Dieses Spiel wird für Neheim sicher keine leichte Aufgabe, da Lünen 17 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.