Am Sonntag trifft TuS Heven auf SV Fortuna Herne. Am letzten Spieltag verlor TuS Heven gegen SV Wanne 11 und steckte damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein.

Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich SV Fortuna Herne kürzlich gegen SW Eppendorf zufriedengeben. Im Hinspiel erlitt TuS Heven eine knappe 2:3-Niederlage gegen SV Fortuna Herne. Springt dieses Mal mehr für TuS Heven heraus? Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – neun Punkte aus den letzten fünf Partien holte TuS Heven. Mit 34 gesammelten Zählern hat der Gastgeber den siebten Platz im Klassement inne. Die größte Waffe im Sturm von TuS Heven ist mit Sicherheit Ali Mohamad Abou-Saleh, der mit 16 Treffern zu den stärksten Torjägern der Bezirksliga Westfalen 10 zählt. Nur einmal ging SV Fortuna Herne in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Zwölf Erfolge, fünf Unentschieden sowie fünf Pleiten stehen aktuell für den Gast zu Buche. SV Fortuna Herne hat 41 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Erfolgsgarant von SV Fortuna Herne ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 68 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die besten Torjäger von SV Fortuna Herne sind Devin Hyna, der bisher 23 Tore erzielte und Robin Franke, der bereits zwölfmal traf. Ins Straucheln könnte die Defensive von TuS Heven geraten. Die Offensive von SV Fortuna Herne trifft im Schnitt mehr als dreimal pro Match. Die Vorzeichen sprechen für ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.

