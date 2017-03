Am Sonntag trifft BSV Schüren auf SV Arminia Marten. Zuletzt kam BSV Schüren zu einem 1:0-Erfolg über Hombrucher SV 09/72.

Am vergangenen Sonntag ging SV Arminia Marten dagegen leer aus – 0:2 gegen VFL Kemminghausen. Das Hinspiel ging 2:1 zugunsten von SV Arminia Marten aus. In den letzten fünf Partien rief BSV Schüren konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte. Bisher verbuchte der Gastgeber elfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen drei Unentschieden und vier Niederlagen. Nach 18 gespielten Runden zieren bereits 36 Punkte das Konto von BSV Schüren und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die Offensive von BSV Schüren in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 39-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Die besten Torjäger von BSV Schüren sind Abdelkarim Bouzerda, der bisher elf Tore erzielte und Eyüp Cosgun, der bereits neunmal traf.

SV Arminia Marten weiß acht Siege, sechs Unentschieden und vier Niederlagen auf der Habenseite. Mit 30 ergatterten Punkten steht der Gast auf Tabellenplatz vier. Die Offensive von BSV Schüren kommt torhungrig daher. Über zwei Treffer pro Match markiert BSV Schüren im Schnitt. BSV Schüren bekommt es mit einer harten Nuss zu tun. In der Fremde weiß SV Arminia Marten bislang zu überzeugen. SV Arminia Marten steht vor einer schweren, aber nicht unmöglichen Aufgabe.