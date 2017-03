BL W 9 SpVg Blau Gelb Schwerin 20/26 mit breiter Brust

SpVg Blau Gelb Schwerin 20/26 trifft am Sonntag (15:00 Uhr) auf TuS Eichlinghofen. Gegen Teut. SuS Waltrop sprang für TuS Eichlinghofen zuletzt eine Punkteteilung heraus (1:1). Am Sonntag wies SpVg Blau Gelb Schwerin 20/26 Westf. Gelsenkirchen mit 5:2 in die Schranken. Im Hinspiel verbuchte SpVg Blau Gelb Schwerin 20/26 auf heimischem Terrain mit 2:0 einen Sieg.