Schalkes Trainer Markus Weinzierl rechnet im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Borussia Mönchengladbach mit einer "spannenden und hochintensiven" Partie.

"Meine Mannschaft wird brennen und einen Fight abliefern. Wir wollen eine Runde weiterkommen", sagte der Coach vor dem deutschen Duell in Borussia-Park am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1).

Im Hinspiel vor einer Woche hatten sich die beiden Bundesligisten in Gelsenkirchen 1:1 getrennt, was laut Weinzierl sicher ein kleiner Vorteil für die Gladbacher sein. "Weil sie ein Auswärtstor erzielt und jetzt ein Heimspiel haben." Gleichwohl sieht er bei seinem Team vor dem dritten Duell innerhalb von zwölf Tagen einen Aufwärtstrend.

Vor eineinhalb Wochen hatte Schalke in der Bundesliga in Mönchengladbach eine deutliche 2:4-Niederlage kassiert. "Wir haben aus den Fehlern gelernt, die wir da gemacht haben", sagte Weinzierl und fügte schmunzelnd an: "Erst haben wir verloren, dann unentschieden gespielt - da ist es doch klar, wie das dritte Spiel ausgeht."

Der Coach hofft vor dem Abschlusstraining am Mittwoch in der Veltins-Arena, dass die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Sead Kolasinac am Donnerstag einsatzfähig sind.