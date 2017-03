Borussia Dortmund hat einen weiteren Spieler langfristig gebunden.

Jacob Bruun Larsen, mit 20 Treffern führender der Torschützenliste der U19-Bundesliga West, unterzeichnete einen neuen, bis zum 30. Juni 2021 befristeten Kontrakt.

Der Däne spielt seit Januar 2015 für Borussia Dortmund und errang zunächst im Sommer 2015 mit der U17 sowie ein Jahr später mit der U19 die Deutsche Meisterschaft der B- und A-Junioren. Mit seinem Heimatland Dänemark nahm er an den Olympischen Spielen 2016 teil und kam in allen vier Partien bis zum Viertelfinal-Aus gegen Nigeria zum Einsatz.

Am 26. Oktober 2016 feierte der 18-Jährige, nachdem er zuvor bereits in zahlreichen Testspielen zum Einsatz gekommen war, sein Debüt bei den Profis, als er im DFB-Pokalspiel der zweiten Hauptrunde gegen Union Berlin (4:1 nach Elfmeterschießen) in der Startelf stand.

Derzeit kuriert Bruun Larsen seine Verletzung aus: Er zog sich einen Bruch des fünften Mittelfußknochens im linken Fuß zu und fällt bis Saisonende aus. „Das war eine bittere Nachricht für uns und für Jacob. Doch wir sind überzeugt, dass er zur neuen Saison wieder voll angreifen kann und trauen ihm in den kommenden Jahren eine ähnliche Entwicklung zu, die bereits andere A-Jugendliche wie Christian Pulisic oder Felix Passlack genommen haben“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc, der Bruun Larsen nach erfolgreicher Operation einen Besuch im Krankenhaus abstattete und den neuen Vertrag bis 2021 mitbrachte.