Die SSVg Velbert testet im Rahmen ihrer Sommervorbereitung gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Das Testspiel findet am Sonntag, den 09.07.2017 in der Christopeit-Sport Arena statt. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr. Fortuna Düsseldorf wird mit dem kompletten Zweitligakader nach Velbert reisen und dort das Freundschaftsspiel gegen die SSVg Velbert bestreiten. „Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen unserer Vorbereitung, gegen einen so namhaften Verein spielen können. Die Fortuna hat hier in der Umgebung eine große Anhängerschaft, sodass wir mit einer gut gefüllt Christopeit Sport Arena rechnen dürfen", freut sich Oliver Kuhn, der erste Vorsitzende der SSVg.