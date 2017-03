Am Freitagabend kommt es zum Duell zwischen dem Wuppertaler SV und Borussia Dortmund II.

Der WSV hat gehörigen Respekt vor dem kommenden Gegner. "Wir haben seit zwei Spielen nicht gewonnen und nun vielleicht die beste Mannschaft der Liga vor der Brust. In diesem Spiel haben wir nichts zu verlieren. Wir werden aber gemeinsam mit unseren Fans versuchen, Dortmund ein Bein zu stellen", sagt Wuppertals Trainer Stefan Vollmerhausen.

Der BVB-Nachwuchs ist immer noch ungeschlagen in der Regionalliga und kämpft um den Titel. Dass es so gut bei der Mannschaft von Daniel Farke läuft, ist auch ein Verdienst von Massih Wassey. Der gebürtige Kanadier ist der Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Spiel und zieht die Fäden. Vier Tore und elf Vorlagen sorgen dafür, dass der 28-Jährige zu den zehn besten Scorern der Liga gehört. "Ich bin mit dem aktuellen Saisonverlauf zufrieden. Es läuft für uns sehr gut. Dass ich meinen kleinen Anteil zum Erfolg beitragen kann, freut mich natürlich", gibt sich der ehemalige Wiedenbrücker bescheiden.

In Wuppertal erwartet die Dortmunder laut Wassey ein hoch motivierter Gegner, der "kein normaler Aufsteiger" ist. "Nein, das passt nicht zum WSV. Die haben Spieler wie Silvio Pagano, Gaetano Manno, Daniel Grebe oder Ercan Aydogmus in ihren Reihen. Diese Jungs kennt jeder. Das ist viel Erfahrung in der Mannschaft. Gefühlt ist es eine gestandene Regionalligamannschaft, die uns sicherlich alles abverlangen wird", sagt Wassey, der sich auf eine tolle Atmosphäre freut: "Flutlicht an einem Freitagabend in Wuppertal: Das hört sich gut an. Darauf haben wir Lust."

Das sind die zehn besten Scorer der Regionalliga West:

1. Mike Wunderlich (Viktoria Köln, 20 Tore, 11 Vorlagen)

2. Lucas Musculus (Bonner SC, 18 Tore, 3 Vorlagen)

3. Marcel Platzek (Rot-Weiss Essen, 11 Tore, 9 Vorlagen)

4. Sven Kreyer (Viktoria Köln, 11 Tore, 9 Vorlagen)

5. Roman Prokoph (1. FC Köln II, 16 Tore, 2 Vorlagen)

6. Mike Feigenspan (B. M'gladbach II, 13 Tore, 4 Vorlagen)

7. Manuel Glowacz (SG Wattenscheid, 9 Tore, 8 Vorlagen)

8. Hamadi Al Ghaddioui (Borussia Dortmund II, 15 Tore, eine Vorlage)

9. Massih Wassey (Borussia Dortmund II, 4 Tore, 11 Vorlagen)

10. Dario Schumacher (Bonner SC, 7 Tore, 7 Vorlagen)