Im dritten Anlauf soll das Spiel der Sportfreunde Siegen und der Reserve von Borussia Dortmund endlich über die Bühne gebracht werden.

In Abstimmung mit den beiden beteiligten Vereinen hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) das Heimspiel der Sportfreunde Siegen gegen die U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West für kommende Woche angesetzt. Das Nachholspiel im Siegener Leimbachstadion findet nun am 21. März um 19.30 Uhr statt.