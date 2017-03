Die U19 des VfL Bochum befindet sich in einer waschechten Derby-Phase. Donnerstagabend muss das Team zur U19 von Rot-Weiss Essen.

Momentan geht es heiß her in der A-Junioren-Bundesliga: Tabellenführer Schalke 04 wird energisch von Dortmund, Leverkusen und Bochum verfolgt. Alle haben das Potential, bei noch sechs ausstehenden Spieltagen ins Rennen um die Westmeisterschaft einzugreifen – und auf den ersten beiden Plätzen in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. So steht es auch mit Jan Siewerts VfL-Nachwuchs. Im Revierderby gegen Norbert Elgerts Schalker erkämpfte sich das Team mit einem regelrechten Kraftakt noch ein 2:2-Unentschieden nach einem Zwei-Tore-Rückstand. Der Coach lobt seine Mannschaft für die aktuellen Leistungen: „Alle haben den Willen, Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Das ist wichtig, denn in dieser Liga kann man nie durchatmen.“

Für das Spiel gegen Essen und die folgenden Spieltage habe seine Mannschaft einen besonderen Trumpf im blau-weißen Ärmel. Bochum hat mit 51 geschossenen Toren eine starke Offensive – beim Blick auf die Torjägerliste fällt aber kein Spieler auf, der im Alleingang die Treffer wie am Fließband erzielt. Das sei laut Siewert eine wichtige Qualität. „Wir haben auch in der Breite eine sehr gute Mannschaft und allein vier Spieler, die bereits sieben Mal getroffen haben“, erklärt der Trainer stolz. Agon Arifi, Ulrich Bapoh, Tim Kaminski und Dominik Steczyk sind die Namen der torgefährlichsten Bochumer – dahinter schließen sich weitere an, wenn auch mit weniger Treffern.

Das möglichst viele Akteure Verantwortung übernehmen, ist laut Siewert ein wichtiger Faktor für den Erfolg: „Wenn beispielsweise Evangelos Pavlidis bei den Profis in der zweiten Liga ran muss, wie letztes Wochenende gegen Stuttgart, dann springen andere ein. Und die Jungs nutzen ihre Chance dann auch!“

Ich freue mich immer auf bekannte Gesichter. Jan Siewert

Beim Nachholspiel am Donnerstagabend heißt der Gegner Rot-Weiss Essen – das nächste Derby. Das Team von Trainer Carsten Wolters steht auf Rang elf und ist punktgleich mit dem Drittletzten Wuppertaler SV und dem Vorletzten Rot-Weiß Oberhausen. Auf dem Papier sind die Bochumer der Favorit. Es wird jedoch ein ganz besonderes Aufeinandertreffen: Jan Siewert war letzte Saison noch Trainer der ersten Mannschaft von RWE. Die Wege des Regionalligisten und des 34-Jährigen trennten sich allerdings nach nur neun Monaten wieder. Ob er jetzt besonders siegeshungrig ist? „Ich freue mich immer auf bekannte Gesichter. Damals habe ich viele nette Menschen kennengelernt,“ betont der Trainer. Es werde vor allem ein hartes Spiel: „RWE schaltet sehr schnell um und stehen kompakt im Zentrum. Da werden wir gut verteidigen müssen, das wird sehr intensiv.“ Man dürfe sich bei den verbleibenden Spielen nicht auf die Tabellensituation verlassen.