Arminia Bielefeld hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Jürgen Kramny getrennt.

Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. In der Rückrunde war dem Tabellenletzten in acht Spielen nur ein Sieg gelungen. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt vor dem Heimsspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr/Sky) vier Punkte. Kramny ist nach Rüdiger Rehm, der nach dem zehnten Spieltag beurlaubt wurde, bereits der zweite Arminia-Trainer, der in dieser Saison vorzeitig gehen muss. Die Mannschaft wird vorübergehend vom bisherigen Co-Trainer Carsten Rump betreut.