Für die TSG Sporckhövel wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nur einem Jahr in der Regionalliga zurück in die Oberliga Westfalen gehen.

Das Schlusslicht liegt aktuell elf Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz zurück. Am Mittwoch (19 Uhr) trifft die TSG im Hagener Ischelandstadion im Nachholspiel auf Alemannia Aachen. Julian Dudda, Maximilian Claus, Finn Heisterholt und Patrick Polk fallen verletzungsbedingt aus.

Mit dabei ist aber Christian März. Er gehört zu den Eckpfeilern in der Mannschaft von Trainer Andrius Balaika. Der 22-Jährige wird mit der TSG auch nicht zurück in die 5. Liga gehen. "Nein, das ist ausgeschlossen. Das habe ich dem Verein auch so kommuniziert", betont März. Obwohl die Sprockhöveler Tabellenletzter in der Regionalliga West sind, konnte sich März in die Notizbücher höherklassiger Klubs spielen. Nach RS-Informationen sollen die Drittligisten Holstein Kiel und Hansa Rostock ein Auge auf den vielseitigen Mittelfeldspieler geworfen haben. Auch Liga-Konkurrenz SC Wiedenbrück soll Interesse bekunden. "Es gibt lose Anfragen und eine schöne Anerkennung meiner Leistungen", freut sich März.

März fällt auch in der Saison 2017/18 unter die U23-Regelung und dürfte nicht zuletzt deswegen für andere Vereine interessant sein. Dass er Regionalliga spielen kann, beweisen 86 Einsätze in der 4. Liga. In dieser Serie kann der ehemalige Spieler der mittlerweile abgemeldeten U23 des VfL Bochum vier Tore und fünf Vorlagen. "Meine persönliche Bilanz fällt ganz ordentlich aus. Doch zufrieden kann ich nicht sein. Wir sind Tabellenletzter und der Teamgedanke steht natürlich über allem", sagt März. Auch wenn der Klassenerhalt rein rechnerisch noch möglich ist, weiß auch der ehemalige Junioren-Nationalspieler um die schwere der Aufgabe. März: "Wir haben in vielen Spielen Pech gehabt und aufgrund unserer mangelnden Erfahrung verloren. Es wird natürlich von Woche zu Woche schwieriger, da es weniger Spiele werden. Aber wir werden bis zum Schluss kämpfen." Und das, um sich nicht zuletzt auch für potentielle neue Arbeitgeber zu empfehlen.