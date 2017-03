Seit nunmehr zehn Jahren ist Dominik Buers die Stimme des Schetters Busch. Das soll sich am Saisonende auf eigenen Wunsch ändern.

Alles fing mit einem Verstärker im Fenster des Geschäftszimmers an. „Das waren noch Zeiten“, erinnert sich "Buersi": „An heißen Tagen ist der Verstärker immer wieder abgestürzt und musste aus- und wieder eingeschaltet werden.“ Am schlimmsten war es beim Spiel gegen Uerdingen, erinnert sich der scheidende Stadionsprecher: „Die Anlage war richtig gut gefüllt und das Teil gibt den Geist auf.“

Von solchen Missständen verabschiedete man sich am Schetters Busch dann weitestgehend mit dem Bau der Sitztribüne, auf der eine komfortable Sprecherkabine eingerichtet ist. Aber auch die Beschallung machte Fortschritte: „Die neue Anlage ist ein ganzes Stück moderner, und dennoch leicht zu bedienen.“

Nach zehn Jahren haucht Dominik Buers, der jeden Sonntag und an Sonderöffnungstagen, wie dem jährlichen Kreispokalendspiel-Tag der Junioren dem Sportplatz seine Stimme verleiht, am Saisonende ein letztes „Servus“ ins Mikrofon. Danach endet eine Ära für ihn und die Spielvereinigung: „Ich habe es gerne gemacht, aber ich merke, dass ich nicht mehr mit so viel Herzblut dabei bin, wie zu Beginn“, verrät Dominik ehrlicherweise und möchte den Weg nun frei machen für seinen Nachfolger, den er gerne in den letzten Spielen einarbeiten und dem Publikum präsentieren möchte. Wer dies ist, steht allerdings noch in den Sternen.

Die Spielvereinigung sucht nun also nach einer neuen Stimme für den Schetters Busch. Wer Interesse hat, schreibt unter dem Stichwort „Stadionsprecher“ einfach an vorstand@sv-schonnebeck.com oder meldet sich persönlich beim Vorstand.