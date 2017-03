Der KFC Uerdingen ist auf dem besten Weg in die Regionalliga West. Fünf Punkte liegen die Krefelder aktuell in der Oberliga Niederrhein vor der Spielvereinigung Schonnebeck.

In den ersten Spielen des neuen Jahres konnte unter anderem auch Aleksandar Pranjes mit zwei gelungenen Kurzeinsätzen auf sich aufmerksam machen. Im Sommer wechselte der 26-Jährige vom Wuppertaler SV nach Krefeld und hatte sich vorgenommen zu einer wichtigen Säule in der Mannschaft von Andre Pawlak zu werden.

In den ersten Saisonspielen konnte Pranjes sein Vorhaben auch realisieren und stand bis zum 6. Spieltag auch in der Startelf des KFC. Er durfte auch auf seiner Lieblingsposition, der rechten Außenbahn ran. Doch dann begann die Leidenszeit. Pranjes zog sich einen Wadenbeinbruch zu und musste rund acht Wochen pausieren. Kaum hatte er sein Comeback gegeben, flog er beim 3:0-Sieg über TuRU Düsseldorf mit einer Roten Karte vom Platz. Dieser Platzverweis sorgte für Diskussionen. Coach Pawlak zählte den Flügelflitzer sogar öffentlich an. Fortan spielte der ehemalige Wuppertaler nur noch eine untergeordnete Rolle im Pawlak-Team und verlor auch seine angestammte Position als Rechtsaußen. "Wir waren zum damaligen Zeitpunkt mit Aleks unzufrieden. Doch mittlerweile scheint er einige Dinge verstanden zu haben und setzt das alles momentan gut um", erklärt Pawlak.

Der A-Lizenzinhaber hatte Pranjes unter anderem klipp und klar zu verstehen gegeben, dass er ihn in seiner Mannschaft nicht mehr als Rechtsaußen sondern eher auf dem linken Flügel sehe. "Er hat die Rolle angenommen. Auch wenn er dafür ein wenig Zeit benötigte", sagt Pawlak.

In den letzten beiden Spielen gegen den SC Kapellen-Erft (3:1) und Cronenberger SC (2:0) erhielt Pranjes jeweils wieder eine Chance sich zu präsentieren. Und konnte sich in zwei Kurzeinsätzen mit einer Torvorlage gegen Kapellen-Erft und einem Treffer gegen Cronenberg eindrucksvoll zurückmelden. "So muss das sein. Aleks hat den Kampf angenommen und ich bin aktuell auch zufrieden mit ihm. Er muss da jetzt dranbleiben und weitermachen", betont Pawlak.

Pranjes selbst weiß, dass es in den nächsten Wochen und Monaten um seine Zukunft an der Grotenburg geht. Schließlich läuft sein Vertrag im Sommer aus. Er würde gerne weiter für den KFC spielen: "Ich fühle mich sehr wohl hier. Wir haben eine gute Mannschaft mit super Typen. Das Trainerteam und die Vereinsführung machen einen tollen Job. Wir werden bis zum Schluss konzentriert weiter spielen und am Ende hoffentlich aufsteigen. Hierzu will ich meinen Beitrag leisten." Weitere Vorlagen, Tore und gute Leistungen würden dann sicherlich auch Pranjes' Chancen auf eine Vertragsverlängerung erhöhen.