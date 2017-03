Borussia Dortmund wird auch in diesem Sommer wieder eine Reise nach China antreten. Wie im letzten Jahr nimmt der BVB dort an einem Mini-Turnier teil.

Der International Champions Cup wird im Juli zum vierten Mal ausgetragen. Auch dieses Mal wird das Hauptturnier größtenteils in den USA ausgetragen, erneut gibt es aber auch kleine Ableger in Australien und China.

Die erste Paarung steht für den BVB bereits fest: Am 18. Juli geht es in Guangzhou gegen den AC Mailand. Das dritte Team des Kurzturniers steht noch nicht fest. 2016 trat der BVB in Shanghai und Shenzen gegen Manchester United (4:1) und Manchester City (5:6 n.E.) an.