Am Dienstag, den 28. März, geht es für Rot-Weiss Essen um den Einzug in das Finale des Niederrheinpokals.

Im Rahmen des Halbfinales gastiert RWE beim Ligakonkurrenten Wuppertaler SV. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr im Stadion am Zoo in Wuppertal. Am Mittwoch, den 15. März, startet um 16.00 Uhr der Vorverkauf der 5000 zur Verfügung gestellten Karten. Dabei läuft der Verkauf am Mittwoch zunächst ausschließlich über das

Kassenhäuschen W1 -W3 vor der WAZ- Westkurve.

Die Tickets sind zu folgenden Preisen (inkl. VVK-Gebühr) erhältlich:

Sitzplatz: 21,00 Euro

Stehplatz (Vollzahler): 10,50 Euro

Stehplatz (ermäßigt): 7,50 Euro

Aufgrund des begrenzten Sitzplatz-Kontingentes werden nur zwei Sitzplatzkarten pro Person verkauft. Der Verein empfiehlt allen Rot-Weissen den Vorverkauf zu nutzen, da am Spieltag eine Tageskassengebühr von 2,00 Euro anfällt.

Ab dem 16. März sind die Karten dann zu den gewohnten Zeiten im Fanshop an der Hafenstraße und über den Fanbeauftragten Lothar Dohr erhältlich.