Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus. Der TSV Marl-Hüls siegte im Oberliga-Topspiel in Lippstadt mit 2:1.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte SV Lippstadt 08 bei Marl-Hüls mit 2:0 für sich entschieden.

Der TSV nahm zwei Änderungen vor. Es spielten Hoffmann und Westerhoff statt Kadrija und Mingo in der Startaufstellung. In der elften Minute verwandelte Sebastian Westerhoff einen Elfmeter zum 1:0 für den Gast. Moritz Kickermann sicherte dem SVL nach 20 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Sven Köhler von SV Lippstadt 08 den Platz. Für ihn spielte Paolo Maiella weiter (54.). Egzon Kadrija, der von der Bank für Elias Anan kam, sollte für neue Impulse bei TSV Marl-Hüls sorgen (67.). Kadrija bewies in Minute 70 Vollstreckerqualitäten und brachte den Ball über die Linie. Mit dem Schlusspfiff durch Fabian Maibaum stand der Auswärtsdreier für Marl-Hüls. Man hatte sich gegen Lippstadt durchgesetzt.

Durch diese Niederlage fällt der SVL aus der Aufstiegszone auf Platz vier. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Lippstadt 08 insgesamt nur sechs Zähler.

Der TSV sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon zwölf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich TSV Marl-Hüls in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Marl-Hüls in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Lippstadt gelang dies heute nicht besonders gut. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der TSV seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt vier Spiele ist es her. Am Sonntag ist der SVL in der Fremde bei SC Hassel gefordert. TSV Marl-Hüls wird am kommenden Donnerstag von FC Gütersloh empfangen.