Der KFC Uerdingen hat das Oberliga-Spiel beim Cronenberger SC mit 2:0 für sich entschieden.

Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von KFC Uerdingen. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 8:0 gewonnen.

KFC Uerdingen startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Güll und Schwertfeger liefen diesmal Takyi und Achenbach auf. Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 46. Minute brachte Johannes Dörfler den Ball im gegnerischen Tor zur Führung von KFC Uerdingen unter. Bei einem Doppelwechsel in der 65. Minute lösten Ahmed Al Khalil und Tarkan Türkmen die Teamkollegen Timo Leber und Florim Zeciri auf dem Feld ab. Aleksandar Pranjes, der von der Bank für Oguzhan Kefkir kam, sollte für neue Impulse bei KFC Uerdingen sorgen (78.). Pranjes stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Tabellenprimus her (90.). Schlussendlich reklamierte KFC Uerdingen einen Sieg in der Fremde für sich und wies Cronenberger SC in die Schranken.

Für den Cronenberger SC war es die zwölfte Niederlage. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Durch diese Niederlage fällt Cronenberger SC in der Tabelle auf Platz 14. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Cronenberger SC ist deutlich zu hoch. 54 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Niederrhein fing sich bislang mehr Tore. Cronenberger SC baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

KFC Uerdingen ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Cronenberger SC verbuchte man bereits den 17. Saisonsieg. Mit nur elf Gegentoren hat KFC Uerdingen die beste Defensive der Oberliga Niederrhein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte KFC Uerdingen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Cronenberger SC bei TuRU Düsseldorf, KFC Uerdingen empfängt zeitgleich Ratinger Spvg Germania 04/19.