VfR Krefeld-Fischeln und der FC Kray lieferten sich in der Oberliga Niederrhein ein spannendes Spiel, das 3:2 endete.

Pflichtgemäß strich VfR Krefeld-Fischeln gegen Kray drei Zähler ein. Das Hinspiel beim FCK hatte VfR Krefeld-Fischeln mit 2:0 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei VfR Krefeld-Fischeln Kruijsen und Raczka für Reinert und Linser aufliefen, starteten bei FC Kray Tekiela, Lippe und Müller statt Kaplan, Apolinarski und Focher.

Semih Ergin brachte VfR Krefeld-Fischeln in der 28. Minute nach vorn. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Kempes Waldemar Tekiela auf Seiten von Kray das 1:1 (40.). Die 184 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Kevin Enke noch einmal zu: 2:1 stand es nun aus Sicht von VfR Krefeld-Fischeln (45.). Der Gastgeber nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der Halbzeit nahm der FCK gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Ömer Erdogan und Ilias Elouriachi für Tekiela und Yassine Bouchama auf dem Platz. Für das 3:1 von VfR Krefeld-Fischeln zeichnete Quin Johannes Hendrika Kruijsen verantwortlich (80.). Der Treffer von Elouriachi wenige Minuten vor dem Abpfiff brachte den Endstand herbei (86.).

Die drei Punkte bringen VfR Krefeld-Fischeln in der Tabelle voran. VfR Krefeld-Fischeln liegt nun auf Rang sieben. Die Stärke von VfR Krefeld-Fischeln liegt in der Offensive – mit insgesamt 41 Treffern. VfR Krefeld-Fischeln beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Kray sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 13 zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Defensive des Schlusslichts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 53-mal war dies der Fall. Zuletzt war beim FCK der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Am nächsten Sonntag reist VfR Krefeld-Fischeln zu Sportfreunde Baumberg, zeitgleich empfängt FC Kray ETB SW Essen.