DJK TuS Essen-Holsterhausen kehrte vom Bezirksliga-Auswärtsspiel gegen FC Kray II mit leeren Händen zurück.

Am Ende hieß es 2:5. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Kray II den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Bei FC Kray II standen diesmal Tavio Y Huete und Dallali statt Wischnat und Karaca auf dem Platz. Auch DJK TuS Essen-Holsterhausen veränderte die Startelf und schickte Allouche, Kreisel, Köhler, Esseling und Scuderi für Koaik, Krüger, Özer, Altunel und Rolnik auf das Feld.

In der sechsten Minute verwandelte Joao Ndungo Pedro einen Elfmeter zum 1:0 für FC Kray II. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Pascal Kalinowski (10.). Vor 40 Besuchern gelang Daniel Valaev in der 23. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für DJK TuS Essen-Holsterhausen. Für das 3:1 von FC Kray II. sorgte Adel Kheloufi Moulay, der in Minute 31 zur Stelle war. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Tabellenletzten. In Durchgang zwei lief Onur Altunel anstelle von Florian Köhler für DJK TuS Essen-Holsterhausen auf. FC Kray II. baute die Führung aus, indem Pedro zwei Treffer nachlegte (51./68.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mohamed Allouche für einen Treffer sorgte (82.). Letztlich fuhr FC Kray II. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. FC Kray II. gewann klar gegen DJK TuS Essen-Holsterhausen.

FC Kray II bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. Im Tableau hat der Sieg von FC Kray II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 18. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von FC Kray II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 85 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksliga Niederrhein 6. FC Kray II beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

DJK TuS Essen-Holsterhausen musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der empfindlichen Schlappe steckt DJK TuS Essen-Holsterhausen weiter im Schlamassel. DJK TuS Essen-Holsterhausen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Kommende Woche tritt FC Kray II. bei Vogelheimer SV an (Sonntag, 15:30 Uhr), am gleichen Tag genießt DJK TuS Essen-Holsterhausen Heimrecht gegen SSVg Velbert 02 U23.