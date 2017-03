Ein wahres Torfestival lieferten sich DSC Wanne-Eickel und Concordia Wiemelhausen in der Westfalenliga II, das schließlich mit 4:3 endete.

Wanne-Eickel erledigte seine Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Wiemelhausen hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

In der 31. Minute erzielte John Anton Buceto das 1:0 für den DSC. Die 37 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Josse Gerick noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht von DSC Wanne-Eickel (42.). Mit der Führung für Wanne-Eickel ging es in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Jan Kronies von Concordia Wiemelhausen seinen Teamkameraden Kai Vogel. Torsten Stondzik, der von der Bank für Mathias Tomaschewski kam, sollte für neue Impulse beim DSC sorgen (55.). Für das 1:2 von Wiemelhausen zeichnete Dennis Gumpert verantwortlich (76.). Für die Vorentscheidung waren Buceto (78.) und Stondzik (82.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Mit zwei schnellen Treffern von Gumpert (84.) und Felix Stahmer (89.) machte die Concordia deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Am Ende verbuchte DSC Wanne-Eickel gegen Concordia Wiemelhausen einen Sieg.

Wanne-Eickel klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Vier Spiele währt bereits die Serie, in der der DSC ungeschlagen ist.

Wann bekommt Wiemelhausen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen DSC Wanne-Eickel gerät die Concordia immer weiter in die Bredouille. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Concordia Wiemelhausen noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Kommende Woche tritt Wanne-Eickel bei Holzwickeder Sport Club an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Wiemelhausen Heimrecht gegen FC Lennestadt.