Erfolglos ging der Auswärtstermin von SV Horst-Emscher 08 bei TuS 05 Sinsen in der Westfalenliga II über die Bühne.

Der SV Horst verlor das Match mit 0:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sinsen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte der Gastgeber bei SV Horst-Emscher 08 mit 3:1 für sich entschieden.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei TuS 05 diesmal Kreuz und Jürgens für Zoladz und Weeke auf. Der SV Horst setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf. Für das erste Tor von TuS 05 Sinsen war Alper Özgen verantwortlich, der in der 15. Minute das 1:0 besorgte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Elvis Salja das 2:0 nach (40.). Sinsen hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Als Enes Kaya in der 63. Minute für Ahmet Tarik Tosun auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich TuS 05 bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Mit dem souveränen Sieg gegen SV Horst-Emscher 08 festigt TuS 05 Sinsen die fünfte Tabellenposition. Sinsen beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

In der Verteidigung des SV Horst stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In den letzten fünf Partien ließ der Gast zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Kommende Woche tritt TuS 05 bei Kirchhörder SC an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SV Horst-Emscher 08 Heimrecht gegen SV Brackel.