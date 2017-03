Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Rot - Weiß Barop und SV Westfalia Huckarde mit 1:1.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Vor heimischem Publikum hatte sich SV Westfalia Huckarde einen Punkt beim Stand von 2:2 gesichert.

Rot - Weiß Barop nahm vier Änderungen vor. Es spielten Szugfil, Maranca, Armbruster und Schachtsiek statt Ramisch, Karsten, El Harmazi und Hövel in der Startaufstellung. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Niklas Maranca das 1:0 zugunsten von Rot - Weiß Barop (40.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Durchgang zwei lief Slava Justus anstelle von Tim Babosek für SV Westfalia Huckarde auf. Marcel Erdmann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Westfalia Huckarde ein (68.). Am Ende stand es zwischen Rot - Weiß Barop und SV Westfalia Huckarde pari.

Rot - Weiß Barop sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile elf zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. Durch den Teilerfolg verbessert sich Rot - Weiß Barop im Klassement auf Platz 14. Mit erst 27 erzielten Toren hat Rot - Weiß Barop im Angriff Nachholbedarf. Vor vier Spielen bejubelte Rot - Weiß Barop zuletzt einen Sieg.

SV Westfalia Huckarde bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Westfalia Huckarde insgesamt nur fünf Zähler. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Rot - Weiß Barop bei SV Vestia Disteln, SV Westfalia Huckarde empfängt zeitgleich Erler SV 08.