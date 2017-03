Teut. SuS Waltrop und TuS Eichlinghofen verließen den Platz beim Endstand von 1:1.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Teut. SuS Waltrop nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Maßmann und Kühl statt Dördelmann und Schulz. Auch TuS Eichlinghofen tauschte auf drei Positionen. Dort standen Gehle, Chattibi und Scheibelhut für Fibbe, Erdur und Husic in der Startformation.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stephane Biankwa Kamdem sein Team in der elften Minute. Komfortabel war die Pausenführung von TuS Eichlinghofen nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Vorsprung von einem Tor in die Umkleidekabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Fathallah Boufeljat von TuS Eichlinghofen den Platz. Für ihn spielte Patrick Spies weiter (55.). Teut. SuS Waltrop kam durch ein Eigentor von TuS Eichlinghofen in der 63. Minute zum Ausgleich. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Teut. SuS Waltrop und TuS Eichlinghofen spielten unentschieden.

Teut. SuS Waltrop bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 27 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In den letzten fünf Spielen war für Teut. SuS Waltrop noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte Teut. SuS Waltrop ein.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam TuS Eichlinghofen auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Teut. SuS Waltrop zu SF Stuckenbusch, gleichzeitig begrüßt TuS Eichlinghofen SpVg Blau Gelb Schwerin 20/26 auf heimischer Anlage.