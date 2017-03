Oberligist ASC 09 Dortmund verschaffte sich mit dem 1:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung von SC Paderborn 07 etwas Luft im Tabellenkeller.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Paderborn ging diese Partie mit drei Veränderungen in der Startelf an. So standen heute Nitsch, Majic und Salokat für Schallenberg, Mannek und Ruck auf dem Feld. Maximilian Podehl brachte Dortmund in der 29. Minute in Front. Der ASC führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Mustafa Dogan vom SCP II den Platz. Für ihn spielte Cellou Diallo weiter (53.). Schließlich holte ASC 09 Dortmund gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.

Durch diese Niederlage fällt SC Paderborn 07 II in der Tabelle auf Platz 16. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gastgeber insgesamt nur fünf Zähler.

Dortmund macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz 15. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ASC seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her. Am Sonntag gastiert Paderborn bei SuS Stadtlohn. ASC 09 Dortmund ist am Donnerstag (20:00 Uhr) bei SuS Neuenkirchen zu Gast.