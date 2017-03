Bei Westfalia Wethmar holte sich SC Husen Kurl eine 0:3-Schlappe ab. Westfalia Wethmar setzte sich standesgemäß gegen SC Husen Kurl durch.

Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Während bei Westfalia Wethmar diesmal Schinck, Mantei, Wagner und Kuruts für Woydschiske, Felsberg, Cillien und Oh begannen, standen bei SC Husen Kurl Nabeck und Hollmann statt Strauß und Holtmann in der Startelf.

Tim Heptner bewies in Minute 39 Vollstreckerqualitäten und brachte den Ball über die Linie. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Till Kowalski den Vorsprung von Westfalia Wethmar auf 2:0 (41.). Der Gastgeber hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der Halbzeit nahm SC Husen Kurl gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Marc Müller und Alexander Schlegel für Jan-Malte Nabeck und Patrick Diecks auf dem Platz. Für ruhige Verhältnisse sorgte Kowalski, als er das 3:0 für Westfalia Wethmar besorgte (75.). Letztlich fuhr Westfalia Wethmar einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Westfalia Wethmar gewann klar gegen SC Husen Kurl.

Mit dem souveränen Sieg gegen SC Husen Kurl festigt Westfalia Wethmar die dritte Tabellenposition. Westfalia Wethmar präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 53 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Westfalia Wethmar. Seit 13 Begegnungen hat Westfalia Wethmar das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SC Husen Kurl musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der klaren Pleite gegen Westfalia Wethmar steht SC Husen Kurl mit dem Rücken zur Wand. 21:65 – das Torverhältnis von SC Husen Kurl spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Schlusslicht noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Als Nächstes steht für Westfalia Wethmar eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen VFB Lünen. SC Husen Kurl empfängt – ebenfalls am Sonntag – die Zweitvertretung von Holzwickeder Sport Club.