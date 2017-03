Das Ergebnis des Spiels zwischen VfL Kamen und TuS Hannibal 2001 lautete 1:1.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel bei TuS Hannibal 2001 hatte VfL Kamen schlussendlich mit 2:1 gewonnen.

VfL Kamen tauschte diesmal vier Spieler in der Startaufstellung. Für Priemer, Gronert, Gretenkort und Hennig standen heute Krucinski, Rothe, Krause und Rothe auf dem Platz. In der 29. Minute verwandelte Bastian Sudhaus vor 80 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für VfL Kamen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Samir Zulfic auf Seiten von TuS Hannibal 2001 das 1:1 (41.). Bis Schiedsrichter Frank Deselaers (Hamm) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Mario Lindner von VfL Kamen den Platz. Für ihn spielte Marco Priemer weiter (53.). Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem Gastgeber nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt VfL Kamen in der Tabelle auf Platz sieben. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam VfL Kamen auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Seit drei Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, TuS Hannibal 2001 zu besiegen. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert VfL Kamen bei Werner SC, TuS Hannibal 2001 empfängt zeitgleich BV Brambauer-Lünen.