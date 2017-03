Freitagabend, 21 Uhr: Gemeinsam mit dem RS-Mitarbeiter schleppt sich BochumsTim Hoogland langsam in Richtung Mannschaftsbus.

Beim Stand von 1:0 für seine Mannschaft hatte er sich am gegnerischen Tor böse am Sprunggelenk verletzt und musste außerhalb des Spielfelds medizinisch versorgt werden. Just in der Zeit, als die Gastgeber mit der Einwechslung von David Ginczek die Offensivschlagzahl noch einmal erhöhten. Und so musste Bochums Routinier vom anderen Tor aus zusehen, wie die Stuttgarter diese Konfusion in der Bochumer Defensive eiskalt zum Ausgleich nutzten.

Da der VfL bereits sein Wechselkontingent erschöpft hatte, tauschte Hoogland die Rolle mit Anthony Losilla, der in die Viererkette einrückte und versuchte stattdessen, irgendwie den Schwaben die Lauf- und Passwege zuzustellen – Stellen wie stehen. Denn mit höllischen Schmerzen und einem stark geschwollenen rechten Sprunggelenk wirkte dies von außen unbeholfen und mit Sicherheit schmerzhaft. Dass Hoogland sich dieser Tortur unterzog, dürfte Sportvorstand Christian Hochstätter auf der Tribüne begeistert haben: „Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und auf die Zähne gebissen. Das zeigt, dass die Mannschaft intakt ist.“

Zurück auf den Weg in Richtung Mannschaftsbus. Dort zeigte sich der Defensivspezialist redselig: „Ich habe den Verdacht auf einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk, aber ich wollte weiterhelfen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen.“ Ein Blick auf den rechten Fuß verriet: Das Sprunggelenk ist dick geschwollen. Doch Hoogland sah sich genötigt, die angespannte Situation zu verharmlosen: „Ich denke, das ist alles halb so schlimm. Vielleicht fehle ich gegen Aue, aber nach der Länderspielpause bin ich wieder dabei.“ Und bei einem Blick auf den Mannschaftsbus, in dem der Trainer schon in der ersten Reihe Platz genommen hatte, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu: Wenn es nach dem Trainer geht, trainiere ich schon in den nächsten Tagen wieder.“

Am Samstagmorgen fuhr Hoogland dann nach Dortmund, um sich bei Vereinsarzt Dr. Karl-Heinz Bauer einer näheren Untersuchung zu unterziehen, danach wusste er mehr: „Der Knöchel ist nicht beschädigt. Das Sprunggelenk allerdings stark geschwollen. Die Schmerzen sind gar nicht mehr so schlimm wie noch am Freitagabend.“ Am Montag wird sich der Innenverteidiger dann in Dortmund noch einer MRT-Untersuchung unterziehen: „Dann werden wir sehen, ob die Bänder beschädigt worden sind.“ Der Abwehrspieler kann sich nicht einmal mehr genau erinnern, wie es zu der Verletzung kam: „Ich war voll auf den Ball konzentriert, bin dann wohl bei einem Schritt seitlich umgeknickt. Ich hoffe, dass ich spätestens nach der Länderspielpause wieder spielen kann.“

Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er in den sozialen Netzwerken zum Helden aufgestiegen war. Bochums Nummer zwei wurde in den Postings frenetisch gefeiert. Alle Einträge hatten den gleichen Tenor. So postete Thilo Haarmann: „Einmal bitte Standing Ovations für Tim Hoogland. Ein Wahnsinnseinsatz.“ Über 1.100 Einträge gab es für Hoogland und Volker Noji stellte voller Respekt fest: „Tim hat sich mehr als mannschaftsdienlich erwiesen. Andere hätten sich eher um ihre Gesundheit, als um die Mannschaft gekümmert. Auch durch ihn war es ein hammergeiles Spiel.“ So geht es im Netz fast unendlich weiter. Dabei wissen die Verantwortlichen des VfL längst, was sie am Gelsenkirchener haben.

Fakt ist: Der Vertrag von Tim Hoogland läuft zum Ende der Saison aus. Fakt ist aber auch, dass sowohl der VfL in Person von Hochstätter, als auch der Spieler momentan keinen Grund sehen, warum er in der Spielzeit 17/18 nicht mehr gemeinsame Wege gehen sollten. Hoogland: „Ich habe schon das ein oder andere Gespräch mit Christian Hochstätter geführt, aber es gibt noch nichts zu vermelden. Ich sehe dem ganzen Thema sehr entspannt entgegen.“

Also spekuliert RS einmal: In den nächsten Tagen oder Wochen werden Hochstätter und Hoogland völlig unaufgeregt die Gespräche aufnehmen und dann über die Vereinsmedien die Vertragsverlängerung vermelden. Wenn es bis Freitag daran überhaupt einmal Zweifel gab, so dürften sie mit Hooglands Aktion in Stuttgart endgültig vom Tisch gewischt sein. Lehnen wir uns einmal also aus dem Fenster und warten auf die Vertragsverlängerung von Hoogland, denn diesen erfahrenen Spieler, der das Mannschaftsergebnis über seine Gesundheit stellt, wird der VfL in der kommenden Spielzeit dringend brauchen.