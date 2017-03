Bayer 04 Leverkusen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg in der U19-Bundesliga davon.

Die Überraschung blieb aus: Gegen den Gast kassierte SC Preußen Münster eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte Bayer 04 Leverkusen mit 4:0 gewonnen.

SC Preußen Münster tauschte diesmal drei Spieler in der Startaufstellung. Für Knüver, Beska und Warschewski standen heute Woitaschek, Mortada und Ibraim auf dem Platz. Die Weichen auf Sieg für Bayer 04 Leverkusen stellte Sam Francis Schreck, der in Minute fünf zur Stelle war. In der 28. Minute erhöhte Güven Yalcin. Cedric Harenbrock legte in der 34. Minute zum 3:0 für Bayer 04 Leverkusen nach. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Tim-Henry Handwerker das 4:0 nach (41.).

Wenig später kamen Jonas Ströker und Timo Conde per Doppelwechsel für Serkan Gül und Ali Ibraim auf Seiten von SC Preußen Münster ins Match (46.). Bayer 04 Leverkusen konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Bayer 04 Leverkusen. Dennis-Mukuna Mbay ersetzte Jakub Jacek Bednarczyk, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Für SC Preußen Münster war es ein Tag zum Vergessen. Schreck (53.), Mbay (65.) und Joel Abu Hanna (82.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch Daniel Fleddermann fuhr Bayer 04 Leverkusen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Münster sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 13 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz neun. Mit 59 Toren fing sich SC Preußen Münster die meisten Gegentore in der Bundesliga West. In den letzten fünf Partien ließ SC Preußen Münster zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Bayer 04 Leverkusen macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Offensiv kann Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 58 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Seit acht Begegnungen hat Bayer 04 Leverkusen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Bayer 04 Leverkusen gastiert kommenden Sonntag (11:00 Uhr) bei Wuppertaler SV.