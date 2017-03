Die U19 des Wuppertaler SV kann nach langer Durststrecke wieder jubeln. Am Sonntag gewann der WSV mit 2:0 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf. Der erste Dreier nach 17 Spielen ohne Sieg.

Vor dem Match ging man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften aus. Nach 90 Minuten hatte schließlich Wuppertal die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Während bei Fortuna Düsseldorf diesmal Majic, Roch, Siadas und Offhaus für Ananou, Azirar, Busch und Khokpho begannen, standen bei Wuppertaler SV Topcu und Zupo statt Aurelio und Kim in der Startelf. Für den Führungstreffer zeichnete Angelos Pavlidis verantwortlich (23.). Komfortabel war die Pausenführung von Wuppertaler SV nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Vorsprung von einem Tor in die Umkleidekabinen. Marco Cirillo machte in den Schlussminuten schließlich alles klar für die Bergischen (85.).

Fortuna Düsseldorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fallen die Landeshauptstädter in der Tabelle auf Platz zehn. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Fortuna etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterten die Düsseldorfer, die nun tief im Abstiegskampf stecken.

Der Wuppertaler SV beendete hingegen die schwarze Serie von 17 Spielen ohne Sieg. Damit zog das Team mit Rot-Weiss Essen gleich. Weiter geht es für Fortuna Düsseldorf am kommenden Sonntag daheim gegen FC Viktoria Köln. Für den Wuppertaler SV steht am Sonntag das Duell mit Bayer 04 Leverkusen an.