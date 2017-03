Am Sonntag trennten sich Borussia Dortmund und 1. FC Köln unentschieden mit 1:1.

Der BVB war der Favorit in der Partie. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der Gastgeber der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte Borussia Dortmund bei 1. FC Köln mit 3:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Borussia Dortmund mit vier Änderungen. Diesmal begannen Sechelmann, Wanner, Yilma und Kyeremateng für Larsen, Amenyido, Burnic und Laukart. Auch 1. FC Köln baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Bezerra Ehret und Theißen anstatt Wendel und Bruhns.

Das 1:0 von Borussia Dortmund durfte Luca Kilian bejubeln (30.). Borussia Dortmund nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Entschieden war noch gar nichts, und so kam 1. FC Köln in der Mitte der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich durch Darko Churlinov wieder an Borussia Dortmund heran (56.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Jan Oberdörster die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Borussia Dortmund bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Mit 62 geschossenen Toren gehört Borussia Dortmund offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga West. Borussia Dortmund blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für 1. FC Köln. Lediglich sieben Punkte holte man. Der Gast trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf DSC Arminia Bielefeld.