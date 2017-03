Das wird schwer! Ohne den seit Wochen in starker Verfassung auftretenden Leon Goretzka muss Schalke 04 im Heimspiel gegen den unbequemen FC Augsburg auskommen.

Dafür ist Max Meyer erstmals seit seiner leistungsbedingten Auswechslung beim Pokalspiel in München (0:3) wieder in der Schalker Startformation.

Etwas überraschend sitzt Dauerrenner Alessandro Schöpf zunächst auf der Bank. Dafür kehrt Eric Maxim Choupo-Moting, der beim 1:1 in der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach als Joker Bonuspunkte sammelte, in die Anfangself zurück. Johannes Geis behält seinen Platz in der Startformation, Nabil Bentaleb, zuletzt gegen Mönchengladbach nur eingewechselt, beginnt gegen Augsburg wieder. Auf der Bank halten sich für die Offensive Yevhen Konoplyanka, Alessandro Schöpf und Klaas-Jan Huntelaar bereit. Dennis Aogo, Holger Badstuber, und Benjamin Stambouli sind die Alternativen für den Defensivbereich. Gar nicht im Kader ist Franco Di Santo, der zuletzt gegenüber Huntelaar die Nase bei den Einwechslungen vorne hatte.