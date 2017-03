Das ist keine Überraschung mehr: Trainer Jürgen Luginger wurde bei der U23 von Schalke 04 freigestellt. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Bundesligist FC Schalke 04 hat seinen U23-Trainer Jürgen Luginger mit sofortiger Wirkung freigestellt. Diese Entscheidung trafen die Verantwortlichen nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den SC Wiedenbrück. Es war bereits die dritte Pleite in Folge. Zuvor hatte der Nachwuchs der Königsblauen in sieben Spielen nur zwei Punkte geholt. Seit der 0:1-Niederlage beim Tabellenletzten TSG Sprockhövel am 23. Spieltag standen die Schalker auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den 14. Fortuna Düsseldorf beträgt drei Punkte, Schalke hat noch ein Nachholspiel.

„Wir erhoffen uns von dieser Personalentscheidung einen entscheidenden Impuls im Kampf um den Klassenerhalt. Bei noch elf ausstehenden Partien ist nun der Zeitpunkt gekommen, um zu handeln. Jetzt steht die Mannschaft umso mehr in der Pflicht. Jürgen Luginger danke ich für seine fast dreijährige Arbeit als Trainer der U23. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagte U23-Manager Gerald Asamoah.

Mit den A-Junioren Deutscher Meister

Ein Nachfolger für den 49 Jahre alten Luginger, der die Königsblauen seit Juli 2014 trainierte, steht auch schon fest. Onur Cinel, U19-Co-Trainer unter Norbert Elgert, übernimmt die U23 der Schalker mit sofortiger Wirkung. Dass der 31-Jährige auf Luginger folgen sollte, hatte der Klub bereits im Februar verkündet. Beim A-Junioren-Bundesliga-Spiel der Schalker saß Cinel noch neben Elgert auf der Bank.

Er genießt im Verein einen guten Ruf und ist bei den Gelsenkirchenern kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2013/14 war er Trainer der U23, im Jahr zuvor hatte er die Schalker U16 trainiert. 2015 wurde er mit den A-Junioren der Schalker Deutscher Meister. Damals stand ein heutiger Weltstar im Kader: Leroy Sane.