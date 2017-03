Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den Wuppertaler SV hätte Trainer Fuat Kilic eigentlich allen Grund zur Freude gehabt.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kämpfte er dann aber trotzdem mit den Tränen. Unter der Woche hatte der Alemannia-Coach bekanntgegeben, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Diese Entscheidung erklärte er am Samstag ausführlich und sehr emotional: "Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein, weil es gute und charakterlich einwandfreie Jungs sind."

Dass ihm diese Trennung nicht leicht gefallen ist und sie ihm sehr nahe geht, war offensichtlich: "Es ist eine sehr emotionale Geschichte, weil wir zusammengewachsen sind. Es ist für mich brutal, dass Mitarbeiter, die sich tagtäglich für wenig Geld den Hintern aufreißen, keine Perspektive haben und in der nächsten Zeit gekündigt werden müssen. Solche Punkte kann ich mit meiner Person und meiner Einstellung nicht vereinbaren." Auch, dass er weiterhin am Verein hängen wird, zeigte er, als er mit Tränen in den Augen erklärte: "Ich bin froh und dankbar für jeden Tag, den ich hier arbeiten kann. Es macht mich stolz, bei so einer Fangemeinde, so einem Verein und so einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung zu arbeiten. Ich werde dafür bis zum Ende der Saison hundert Prozent geben."

Auch an die Zukunft seiner Spieler, deren Verträge ebenfalls größtenteils auslaufen, dachte er dabei: "Wichtig ist, dass sich unsere Spieler in der Form präsentieren müssen, weil jedes Spiel wichtig sein kann, um zu zeigen, dass da junge, talentierte und hungrige Spieler sind, die es verdient haben, mindestens in dieser Liga oder sogar darüber hinaus zu spielen. Es sind wirklich gute Jungs. Deshalb müssen wir zusehen, dass der Verein in bessere Zeiten kommt."