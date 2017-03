Zwei frühe Tore reichen der U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West zu einem 2:0 (2:0)-Arbeitssieg gegen den Bonner SC.

Jonas Arweiler (13.) und Hamadi Al Ghaddioui (26.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Der BVB begann wie von Trainer Daniel Farke gefordert offensiv, wollte die Gäste von Beginn an unter Druck setzen. Bonn wirkte fahrig, bekam die Räume um und im eigenen Strafraum nur selten geschlossen. Mit einem Heber nutzte Atakan Karazor eine Unordnung in der Hintermannschaft des BSC und bediente Arweiler, der den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 unter die Latte jagte. Im Anschluss machten die Gastgeber munter weiter und kamen zur nächsten Gelegenheit, als Arweiler einen Ball durch die Abwehr der Gäste steckte und Al Ghaddioui Torwart Michel erneut keine Abwehrchance ließ (26.). Michel rettete im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit noch zweimal stark gegen Massih Wassy und Michael Eberwein und bewahrte seine Mannschaft damit vor einem höheren Rückstand.

BVB-Torwart Hendrik Bonmann, der nach der 1:0-Führung die einzige kritische Situation für seine Mannschaft entschärfte, war mit seinen Vorderleuten zufrieden: "Ich finde, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben zur Halbzeit 2:0 geführt, hätten aber 4:0 führen müssen." In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste immer besser in das Spiel, was Bonmann seiner Mannschaft aber nicht zum Vorwurf machen wollte: "In der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis verteidigt, was man in der Regionalliga, auf einem solchen Platz, dann auch einfach mal machen muss."

Bonn kam verbessert aus der Kabine, Trainer David Zillken nahm den mit der Gelben Karte vorbelasteten Adis Omerbasic vom Feld, brachte Mario Weber und agierte fortan mit einer Dreierkette. Der BVB brauchte ein paar Minuten, um auf die Umstellung zu reagieren, ließ sich zunächst tiefer in die eigene Hälfte fallen. Optisch waren die Gäste zwar überlegen, aber das konnte die Zillken-Elf nicht in Torchancen ummünzen. Einzig bei einem Schuss von Lucas Musculus und einem Freistoß von Dario Schumacher wurde es gefährlich.

Für Bonns Trainer ist die Niederlage kein Beinbruch

"Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt", sagte ein zufriedener Farke, der auf die letzten Ergebnisse der Bonner verwies. "Nach der Pause haben wir das Spiel zunächst kontrolliert, dann mussten wir 20 Minuten überstehen, wo wir gegen den Ball einige Probleme hatte." Farke musste kurzfristig auf Lars Dietz verzichten, der beim Anschwitzen einen Schlag auf den Knöchel bekommen hat. "So mussten Atakan Karazor und Moritz Fritz viel länger spielen als es eigentlich geplant war", sagte Farke, der nur fünf einsatzbereite Feldspieler auf der Bank hatte.

Trotz der 0:2-Niederlage war auch Bonns Zillken mit der Leistng seiner Mannschaft einverstanden: "Das ist kein Beinbruch - Dortmund ist eine Topmannschaft, die die Ambition hat, um den Auftsieg mitzuspielen. Bei den Gegentoren stellen wir uns nicht gut an, aber daraus müssen wir lernen."