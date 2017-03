Wegen des straffen Programms setzt Borussia Dortmund in Berlin auf Rotation – und muss auf seinen Abwehrchef verzichten.

Es hat nicht gereicht: Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel bei Hertha BSC auf Abwehrchef Sokratis verzichten, der eine Muskelverhärtung hat. Seinen Platz in der Abwehr nimmt Matthias Ginter ein. Angesichts des engen Programms von drei Spielen in sechs Tagen setzt Trainer Thomas Tuchel zudem auf eine leichte Rotation: Raphael Guerreiro, der nach einer Muskelverhärtung rechtzeitig fit wurde, André Schürrle und Shinji Kagawa rücken in die Startelf, Lukasz Piszczek, Christian Pulisic und Ousmane Dembélé bleiben draußen. Dembélé war im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon wegen Krämpfen ausgewechselt worden und bekommt nun eine Pause.

Ohne Sokratis und Piszczek setzt Tuchel in der Abwehr voraussichtlich auf eine Viererkette statt der zuletzt mehrfach praktizierten Dreierkette: Vor Torhüter Roman Bürki verteidigt Erik Durm rechts, Ginter neben Marc Bartra im Zentrum und Kapitän Marcel Schmelzer auf der linken Seite. Im zentralen Mittelfeld laufen Julian Weigl, Gonzalo Castro und Kagawa auf, die Flügel besetzen Guerreiro und Schürrle, für die Tore soll im Sturmzentrum wie gehabt Pierre-Emerick Aubameyang sorgen. Will Tuchel nicht vom gewohnten System abweichen, wäre auch eine Dreierkette mit Ginter, Bartra und Schmelzer möglich.

Auf der Ersatzbank sitzen neben Dembélé, Pulisic und Piszczek noch Roman Weidenfeller, Emre Mor, Mikel Merino und Felix Passlack. Für Nuri Sahin und Joo-Ho Park ist erneut kein Platz im Kader, für den gerade erst wiedergenesenen Sven Bender käme ein Einsatz noch zu früh. Neben Sokratis fallen Marco Reus (Muskelfaserriss), Sebastian Rode (Leisten-OP) und Mario Götze (Stoffwechselstörungen) aus.