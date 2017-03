Trainer Markus Weinzierl entscheid bei seinem letzten Wechsel aus dem Bauch - und ließ deswegen Torjäger Klaas-Jan Huntelaar draußen.

Klaas-Jan Huntelaar Klaas-Jan Huntelaar» zum Profil ist in seinen wahrscheinlich letzten Monaten auf Schalke in der Stürmer-Hierarchie noch weiter abgerutscht: Obwohl Schalke gegen Gladbach dringend ein Tor brauchte und sich in der Schlussphase auch viele Strafraumszenen erspielte, zog Markus Weinzierl bei seiner letzten Auswechslung in der 84. Minute Franco di Santo Franco Di Santo» zum Profil dem „Hunter“ vor.

„Das war eine 50:50-Entscheidung“, erklärte der Trainer am Freitag auf Nachfrage dieser Redaktion: „Das Bauchgefühl hat für Franco entschieden.“ Seine Begründung mit Bauch und Kopf: „Ich habe an die Situation beim Spiel in Gladbach gedacht, als Franco in der 93. Minute allein vor dem Torwart stand.“ Weinzierl hoffte auf eine Wiederholung – aber diesmal ohne Di-Santo-Schwalbe.