Frage: Wann ist der beste Zeitpunkt, eine neue Serie zu starten? Antwort: Unmittelbar nach dem Ende der alten Serie.

Nach neun Siegen in Folge musste Viktoria Resse am vergangenen Sonntag im Gipfeltreffen der Fußball-Landesliga beim BSV Schüren eine 0:3-Niederlage hinnehmen. An diesem Sonntag möchte der Spitzenreiter sofort wieder in die Erfolgsspur zurück.

„Ich bin selbst gespannt, wie die Jungs das 0:3 verdaut haben. Sie waren es ja seit Anfang Oktober nicht mehr gewohnt, ein Spiel zu verlieren“, sagt Trainer Frank Conradi. Sein Mittel gegen weiteren Frust: „Wir müssen sofort Gas geben und uns auf das konzentrieren, was uns stark macht: offensiv zu spielen.“

Torjäger Jubt wieder im Training

Offensiv - so will er das Heimspiel gegen Mühlhausen-Uelzen angehen. Eine schwierige Aufgabe, wie die Resser wissen. Im Hinspiel unterlagen sie dem Tabellenzwölften mit 1:3. Jetzt wollen und müssen sie es besser machen, wenn sie den Platz an der Sonne verteidigen wollen. Viktoria spürt den Atem der Verfolger aus Schüren und Sodingen, die ebenfalls aus eigener Kraft den direkten Aufstieg als Meister der Staffel 3 schaffen können.

Resses Torjäger Sven Jubt hat das Training wieder aufgenommen, aber nach dem Anriss seines Mittelfußes braucht er wohl noch ein paar Tage, um wieder fit zu sein. Dass die Resser in einer Woche spielfrei sind, kommt ihm deshalb entgegen. An diesem Sonntag fehlen außerdem der erkrankte Lars Rustige und der verletzte Tobias Leufke.