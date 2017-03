Trainer Willi Schmalz ist fest vom Klassenerhalt seiner Mannschaft überzeugt.

Wenn man in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz rangiert, gibt es ohnehin keine leichten Aufgaben. Willi Schmalz und Alexander Kaul, das neue Trainer-Duo beim Fußball-Westfalenligisten SV Horst 08, hätten sich wahrscheinlich trotzdem gerne ein anderes Ziel für ihre erste Dienstfahrt ausgesucht als Marl. Dort treffen die Null-Achter am Sonntag auf den TuS 05 Sinsen.

Schmalz muss sich erst noch ein Bild machen

Die Sinsener sind in der Staffel 2 die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Obwohl sie an den letzten vier Spieltagen nur zwei Punkte holten, liegen sie an fünfter Stelle der Tabelle immer noch aussichtsreich im Rennen. „Ich kenne die Sinsener noch nicht, ich kann mir kein Bild von ihnen machen“, sagt Willi Schmalz. „Aber ich will mich ohnehin lieber auf uns konzentrieren. Wir wollen auch diesmal sicher in die Defensive stehen.“

Beim 1:1 gegen Westfalia Wickede erfüllte die 08-Abwehr die Vorgaben ihres Trainers. So ähnlich wollen sich die Horster in diesem Mannschaftsteil auch in Sinsen präsentieren. „Und vorne wollen wir unsere Chancen besser nutzen als zuletzt. Dann haben wir die Möglichkeit, den einen oder anderen Punkt mitzunehmen“, ergänzt Willi Schmalz.

Trotz des Teilerfolgs gegen Wickede fielen die Schollbruch-Kicker erstmals seit Ende Oktober auf den drittletzten Platz zurück, weil der SC Neheim zur gleichen Zeit gegen den Tabellenletzten FC Lennestadt mit 5:0 gewann. Die Sauerländer liegen dank der besseren Tordifferenz jetzt vor den Horstern. „Die Tabelle sagt zu diesem Zeitpunkt nichts aus“, meint Willi Schmalz. „So wie wir am vergangenen Sonntag gespielt haben, werden wir noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen.“

Der am Sprunggelenk verletzte Johannes Sabah fällt weiterhin aus, ebenso wie Torhüter Jan Zamzow (Bandscheibe). Große Fortschritte machen hingegen zwei Spieler, die lange aus Verletzungsgründen fehlten. Nico Göer gab gegen Wickede nach seinem Kreuzbandriss sein Saisondebüt und harmonierte im defensiven Mittelfeld gut mit Benjamin Wingerter, auch Dzenis Mulalic hat das Training wieder aufgenommen.