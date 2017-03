Die Wanne-Eickeler empfangen Concordia Wiemelhausen. Gespielt wird erneut auf dem Kunstrasenplatz an der Reichsstraße.

Wenn man’s grimmig sieht, könnte man sagen: Wenn der DSC Wanne-Eickel in der weiteren Rückrunde in jedem Spiel so überzeugend und deutlich Wiedergutmachung leistet für Hinrundenniederlagen wie gegen Neheim (4:1) und in Lünen (5:1), dann steht dem Fußball-Westfalenligisten an Toren und Punkten bis zum Saisonende noch Großes bevor. Holger Flossbach, der Trainer des DSC, lacht solch ein Gedankenspiel aber kurz und knapp weg vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Concordia Wiemelhausen, erneut auf dem Kunstrasenplatz an der Reichsstraße.

Die Automatismen haben funktioniert, die Laufwege stimmen, auch das Tempo

Holger Flossbach (DSC Wanne-Eickel)

In 2017 sind bislang zwei Spiele gespielt für den DSC in 2017, und danach kann Holger Flossbach einfach sagen: „Das ist eine schöne Momentaufnahme, die man auch als erfahrener Trainer genießen kann. Im Moment macht es jedenfalls Spaß.“ Wie die Spiele so liefen, dies sei kein Zufallsprodukt: „Ich denke, wir haben ordentlich gearbeitet. Wir haben zuletzt dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt mit schnellem Umschalten und Kombinationen, schnellem Spiel über die Außen“, so Flossbach. „Die Automatismen haben funktioniert, die Laufwege stimmen, auch das Tempo.“ Höre sich fast an, so Flossbach, als könne er rundum zufrieden sein, da gibt es jedoch ein „Aber“ vom Trainer selbst: „Solche Gegentore wie das 0:1 in Lünen dürfen einfach nicht passieren.“

Ein Ansatzpunkt zu weiterer ordentlicher Arbeit. Am Sonntag ist Wiemelhausen als Tabellennachbar zu Gast, hat als Elfter mit 24 Zählern ebenso viele Punkte wie der DSC Wanne (10.) und die SpVg Olpe auf Platz neun.

Flossbach schätzt am Kader des nächsten Gegners eine Menge an individueller Qualität und erinnert sich an einen robusten Auftritt der Gastgeber im Hinspiel, die zwei Minuten vor dem Abpfiff durch Matthias Kaiser zum 0:1-Nackenschlag für den DSC ausholten und damit auch den Wirkungstreffer erzielten.

Nach dem 1:2 gegen Lünen in der Nachspielzeit war dies damals die zweite späte Entscheidung in Folge gegen den DSC, der in der Rückrunde allerdings an einer anderen Serie strickt: Mit neun Punkten aus vier Spielen und 15:5 Toren weist die Rückrundentabelle den DSC Wanne-Eickel als Tabellenführer aus. Einzusortieren in die Kategorie Momentaufnahme.

In Gespräche eingestiegen

Seit Ende vergangener Woche ist klar, wie berichtet, dass Holger Flossbach auch in der kommenden Saison Trainer des DSC Wanne-Eickel bleibt. In dieser Woche ist Flossbach umgehend in die Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders eingestiegen, und auch externe Neuzugänge hat der DSC auf dem Zettel. „Wir suchen Spieler, die charakterlich zu uns passen, auch mal für einen flapsigen Spruch zu haben sind, perspektivisch, aber schon mit fußballerischer Qualität“, sagt DSC-Trainer Holger Flossbach über das Anforderungsprofil für die Wanne-Eickeler Spielersuche.