Zwölf Punkte trennen Schlusslicht SV Zweckel mittlerweile vom rettenden Ufer.

Angesichts dieses Rückstands stellt sich die Frage, ob SVZ-Trainer Mike Theis die Tabelle der Fußball-Westfalenliga überhaupt noch studiert oder ob er sie ignoriert? „Klar interessiere ich mich für die Ergebnisse der anderen Mannschaften“, sagt der Coach, „aber wir müssten schon zwei- oder dreimal gewinnen, um sie mal wieder ein bisschen genauer anzugucken.“

Vorbereitung verläuft nicht optimal

Den nächsten Versuch, einen Sieg einzufahren, unternimmt das abgeschlagene Schlusslicht aus Gladbeck am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr im Heimspiel an der Dorstener Straße gegen den 1. FC Gievenbeck. „Wir werden“, sagt Theis, „versuchen, an die guten Leistungen der Partien gegen Victoria Clarholz und SuS Bad Westernkotten sowie an unsere sehr sehr starke erste Halbzeit in Delbrück anzuknüpfen.“ Trotz der schwierigen Ausgangslage sei man es den Zuschauern, aber auch sich selbst schuldig, eine gute Rückrunde zu spielen.

Wir haben einmal im Käfig trainiert, aber der Ascheplatz stand ja auch zu zwei Dritteln unter Wasser Mike Theis (SV Zweckel)

Die Vorbereitungen vor der Begegnung mit dem 1. FC Gievenbeck, das in der Hinrunde den SV Zweckel übrigens deutlich mit 5:0 bezwang, verlief allerdings aus zweierlei Gründen nicht optimal. Weil es unter der Woche ausgiebig geregnet hat, war der Rasenplatz an der Dorstener Straße gesperrt. „Wir haben einmal im Käfig trainiert, aber der Ascheplatz stand ja auch zu zwei Dritteln unter Wasser“, so Mike Theis. Eine weitere Einheit fand im Fitnessstudio Topic statt.

Jammern wollte der SVZ-Trainer darüber aber genauso wenig wie über die personelle Situation. Ein paar Spieler, darunter Kevin Klein, mussten unter der Woche infolge starker Erkältungen passen. Außerdem standen Torwart Fabian Matschnigg und Onur Özbicerler nicht nur Verfügung.

Matschnigg muss erneut passen

Die Fersenentzündung, an der Matschnigg leidet und die den Schlussmann bereits in Delbrück zu einer Pause zwang, hat sich als überaus hartnäckig erwiesen. Und Özbicerler, der im neuen Jahr gute Form gezeigt hat, hat sich am vergangenen Sonntag zu allem Überfluss einen Anriss im Adduktorenbereich zugezogen. Beide Akteure werden daher in der Begegnung mit Gievenbeck nicht auflaufen können.