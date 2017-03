Mehr Abstiegskampf geht nicht. Als Tabellenvorletzter reist der CSV SF Linden (14 Punkte) am Sonntag um 17 Uhr zum Tabellenletzten Hedefspor Hattingen (12 Punkte).

Für den CSV ist dieses Match der Auftakt einer Serie von Spielen in den kommenden Wochen, um dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzusammeln.

Aufgrund des Platzumbaus in Hattingen wird das Kellerduell der Landesliga 3 auf der Anlage der TSG Sprockhövel auf Kunstrasen ausgetragen. Für die an sich spielstarken Lindener ist das mit Sicherheit kein Nachteil.

Trainer Martin erwartet Disziplin

„Es gibt Spiele, die man im Abstiegskampf gewinnen möchte, um vermeintliche Zusatzpunkte zu sammeln. Und es gibt Spiele, die man im Anstiegskampf gewinnen muss. Und am Sonntag ist eben solch ein Spiel, das man gewinnen muss“, sagt CSV-Coach Helge Martin. Mit einem Sieg könnte Linden erstmals nach Monaten die Abstiegsplätze verlassen.

Martin erwartet Abstiegskampf pur, wobei „wir agieren und nicht reagieren wollen. Dafür sind taktische Disziplin, eine hohe Laufbereitschaft und ein intaktes Nervenkostüm die Grundvoraussetzung.“

Verzichten wird er auf Robin Stetzka (Leistenzerrung) und Luca Uslaub (Trainingsrückstand). Auch für Urlauber Nico General und Leo Pantaleon dürfte es im Kampf um einen Platz im Kader eng werden.