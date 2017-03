Beim Champions-League-Spiel zeigten die BVB-Fans eine riesige Choreographie. Nun bedankte sich Trainer Tuchel – und geriet regelrecht ins Schwärmen.

Thomas Tuchel freute sich wie nur über wenige Journalistenfragen: „Danke, das ist ja wie abgesprochen“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund, als jemand von ihm wissen wollte, wie er denn die Choreografie der BVB-Fans vor dem Champions-League-Achtelfinalspiel gegen Benfica Lissabon gefunden habe. In der Euphorie des 4:0-Siegs und angesichts des außergewöhnlichen Ergebnisses von 6:1 im anderen Spiel zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain sei ihm diese „extrem wichtige Wortmeldung“ durchgegangen.

Nun sprudelte es nur so heraus aus Tuchel: „Ich habe, glaube ich, noch nie so eine beeindruckende Choreografie gesehen wie am Mittwoch“, schwärmte er. „Ein dickes, dickes Kompliment an alle, die sich das ausgedacht und daran mitgewirkt haben. Das war sowas von beeindruckend, einfach nur großartig.“ Auch Tuchels Freunde und Familie, die im Stadion waren, seien restlos begeistert gewesen.

Die Fans hatten mit einer überlebensgroßen Choreographie auf der Südtribüne an das sogenannte „Jahrhundertspiel“ vom 4. Dezember 1963 erinnert. Damals gewann der BVB gegen Benfica, eine absolute Weltklassemannschaft, mit 5:0 – nachdem das Hinspiel 1:2 verloren gegangen war. Auf der Südtribüne waren nun überlebensgroß die Titelseiten der Tages- und Sportseiten vom Folgetag zu lesen. „Meisterhafte Borussia“ war da zu lesen, auf einer anderen Seite stand „Borussia zu allem fähig“ – und dazu prangte unten am Zaun das Spruchband: „Morgen schreiben die Gazetten wieder: Borussia spielt Benfica nieder!“

Der BVB bedankte sich noch während der Partie gegen Benfica über seine Homepage für „eine weitere wundervolle Choreographie“, Tuchel setzte nun noch einen drauf: „Das war unglaublich und wir sind sehr stolz darauf, solche Fans zu haben, sehr stolz, so ein ganz besonderes Ereignis live miterleben zu dürfen“, sagte er. „Umso mehr Spaß hat es da gemacht, dass wir bei dem Thema, das da so beeindruckend umgesetzt wurde, entsprechend liefern konnten.

Ein weiteres Mal nämlich war es dem BVB am Mittwochabend gelungen, gegen Benfica einen Rückstand aus dem Hinspiel zu drehen: Nach dem 0:1 in Lissabon gelang dieses Mal vor eigenem Publikum immerhin ein 4:0-Sieg – beinahe also hätte man es den Helden von 1963 gleichgetan.