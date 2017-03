Schalke reist Anfang Juli nach China. Dort wird ein Testspiel gegen einen anderen Bundesligisten geplant. Das erklärte Alexander Jobst.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 plant ein Testspiel gegen einen Ligarivalen in China. "Es gibt konkrete Pläne, nicht nur gegen lokale Mannschaften anzutreten, sondern auch ein Match zweier Bundesliga-Teams als Teil der Sommer-Vorbereitung zu absolvieren", sagte Marketing-Vorstand Alexander Jobst dem Fußball-Portal von ESPN (ESPN FC). "Es kann gut sein, dass Schalke das schon in diesem Sommer tun wird."

Die Gelsenkirchener werden Anfang Juli wie bereits 2016 nach China fliegen. Zu einem Revierderby gegen Borussia Dortmund werde es dort aber nicht kommen, sagte Jobst: Beide Mannschaften seien zu unterschiedlichen Zeiten in Asien unterwegs. Der BVB hatte in China 2016 am Testspiel-Turnier "Champions Cup" teilgenommen.

Spätestens 2019 soll die deutsche Nationalmannschaft zu einem Spiel reisen

Der deutsche Profifußball will seine exzellente Position auf dem begehrten Markt ausbauen, zu diesem Zwecke besteht eine Kooperation mit China. Spätestens 2019 soll die deutsche Nationalmannschaft zu einem Spiel dorthin reisen. Auch Bayern München wird in diesem Sommer wieder auf Asien-Reise gehen. (sid)