Schalke 04 ist im Achtelfinal-Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach trotz ansprechender Leistung nicht über ein 1:1 (1:1)-Remis hinausgekommen. Die EInzelkritik.

Ralf Fährmann (2-): Beim 0:1 durch Hofmann war er noch knapp dran - das war Pech. Rettete danach klasse erneut gegen Hofmann und souverän gegen Stindl.

Thilo Kehrer (4): Nach einem leichtfertigen Ballverlust vor dem eigenen Strafraum hielt die Arena den Atem an (64.). Kehrer, zuletzt noch im linken Mittelfeld, erlaubte sich als rechter Verteidiger einige Stockfehler. Seine offensiven Vorstöße waren dosiert.

Benedikt Höwedes (3): Im Zentrum der Viererkette deutlich präsenter als zuletzt. Einen spektakulären Offensiv-Kopfball setzte er knapp am Tor vorbei (61.).

Matija Nastasic (4): Bei Gladbachs Steilpässen durch die Schnittstelle war er anfällig, vor allem gegen Hofmann sah er vor Fährmanns Parade schlecht aus (29.). Nach Kehrers Patzer rettete er aber.

Sead Kolasinac (3-): Ließ sich auch als linker Defensivmann nicht in seinem Sturmdrang bremsen. Mit seiner Wucht und seinem Durchsetzungsvermögen bereitete er so eine Chance in der 28. Minute vor.

Johannes Geis (3): Rückte durch die Systemumstellung als Partner von Stambouli neu in die Elf. Scheiterte mit einem Freistoß an Sommer (44.). Bügelte einmal einen Höwedes-Ballverlust auf Kosten einer Gelben Karte aus.

Benjamin Stambouli (4): War auf der Doppelsechs zu mehr Aktivität gezwungen. In der Offensive sind seine gestalterischen Mittel aber zu begrenzt. Wurde früh ausgewechselt.

Alessandro Schöpf (4): Verlor vor dem 0:1 im Mittelfeld den Ball. Kehrer hielt ihm rechts zwar meistens den Rücken frei, aber richtig auf Touren kam der Dauerläufer im Spiel nach vorne nicht.

Leon Goretzka (2): Auf der Zehn ganz eindeutig die Seele des Schalker Spiels. Bereitete das 1:1 vor und suchte selbst immer wieder den Abschluss. Dabei hatte er aber kein Schussglück. In der zweiten Halbzeit verließ ihn etwas die Kraft.

Daniel Caligiuri (4): Kam auf seiner angestammten Rolle im linken Mittelfeld zum Einsatz. Scheiterte in der 75. Minute im Nachschuss an Sommer, konnte sich insgesamt aber zu selten richtig durchsetzen. Note 4

Guido Burgstaller (2-): Traf mit einem Rechtsschuss ins lange Eck zum Ausgleich - das war klasse gemacht. Eine Viertelstunde vor Schluss landete sein abgefälschter Schuss an der Latte. Der Mittelstürmer war stets gefährlich und ging enorm weite Wege.

Nabil Bentaleb (ab 55., 4): Blieb wegen seiner riskanten Pässe zunächst auf der Bank, kam aber dann nach einer knappen Stunde. Große Akzente konnte er nicht setzen.

Eric Maxim Choupo-Moting (ab 71.): Sorgte für frischen Wind, traf einmal den Außenpfosten (74.).

Franco di Santo (ab 83.): Kam für Burgstaller.