Schalke-Trainer Markus Weinzierl ändert sein Team für das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League und setzt auf die Doppel-Sechs.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl hat auf die 2:4-Bundesliga-Pleite bei Borussia Mönchengladbach reagiert. Im Europa League-Achtelfinal-Heimspiel gegen Mönchengladbach muss Verteidiger Holger Badstuber mit dem unliebsamen Platz auf der Bank Vorlieb nehmen. Dafür rückt Sead Kolasinac nach seinen Adduktoren-Beschwerden wieder in die Anfangself, übernimmt aber im Vergleich zum vergangenen Wochenende, als er im Bundesliga-Duell in Mönchengladbach links außen agierte, den Part in der Dreier-Abwehr.

Ebenfalls auf der Bank sitzt neben Badstuber die Mittelfeld-Stammkraft Nabil Bentaleb, der zuletzt nicht überzeugen konnte und durch Ballverluste viel Gefahr heraufbeschwor. Für den algerischen Nationalspieler kehrt Johannes Geis ins Team zurück. Geis stand zuletzt im Januar für die Schalker in der Bundesliga auf dem Rasen und musste sich seitdem zumeist mit der Reservistenrolle begnügen.

Jetzt soll Geis mit Benjamin Stambouli die Doppel-Sechs bilden und mit dafür sorgen, dass die Gäste ihre Offensivaktionen nicht so durchdrücken können wie zuletzt. Mit Guido Burgstaller und Daniel Caligiuri setzt Weinzierl im Euro League-Hinspiel gegen die Borussen auf zwei Angreifer. Auf der Bank hat er viele Alternativen: Franco Di Santo, Klaas-Jan Huntelaar, Max Meyer und Eric Maxim Choupo-Moting lauern auf ihre Chance.