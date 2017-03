Drei Tipper, drei Mal wurde richtig abgeräumt. Die Champions League machte es möglich.

Tipper Nummer eins hat durch das verrückte Barca-6:1 in der Nachspielzeit 99.540 Euro gewonnen – bei einem Einsatz von lediglich 1,58 Euro. Sein Jubel fiel wahrscheinlich ähnlich aus, wie der von Barca-Trainer Luis Enrique nach dem alles entscheidenden Treffer zum 6:1 in der 95.(!) Minute am Mittwochabend im Camp Nou:

Foto: Screenshot Tipico

Der Glückspilz setzte auf Ergebnisse, die in der Kombination wohl niemals wieder vorkommen werden. FC Arsenal Bayern München 1:5 (Quote 60:1), SSC Neapel - Real Madri 1:3 (Quote 15:1) und FC Barcelona - Paris SG 6:1 (Quote 70:1). In der Summe macht das 99.540 Euro für 1,58 Euro Einsatz. Nicht zu fassen. Vor allem nachdem es in der 84. Minute in Barcelona noch 3;1 stand. Es folgten drei Tore, Minuten, die dieser Tipper niemals vergessen wird. Pure Ekstase im Camp Nou. Und auf einem Sofa in Schleswig-Holstein.

Wir vermuten: Er wird das gemacht haben, was Barcelonas Gerard Pique ankündigte nach dem historischen Triumph. Sehr viel Liebe.

Foto: Screenshot Tipico

Tipper Nummer zwei ging nicht so vorsichtig an die Sache ran. Kein Einsatz von 1,58 Euro. Er setzte mal eben 2976,19 Euro auf zwei Ergebnisse. BVB - Benfica Lissabon Heimsieg mit Handicap 0:3 mit einer Quote von 4,80. Zudem Barcelona gegen Paris SG Heimsieg Handicap 0:3 mit einer Quote von 7. Sprich: Dortmund und Barcelona mussten mit mehr als drei Toren Unterschied gewinnen. Beides ging auf und Tipper Nummer zwei räumte 99.999,99 Euro ab.

Tipper Nummer drei ging sogar noch forscher ran. Er setzte stolze 5000 Euro. Seine Wahl fiel auch auf BVB - Benfica Lissabon Handicap 0:3 mit einer Quote von 4,80. Bei Barcelona - Paris SG war er etwas vorsichtiger als Tipper Nummer zwei. Er setzte "nur" auf Handicap 0:2 mit einer Quote von 3,5. Sein Gewinn konnte sich dennoch sehen lassen. Er bekommt in Kürze 84.000 Euro überwiesen.