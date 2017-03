Erfolge bei deutschen Meisterschaften haben für die Nachwuchsabteilung des VfL eine gewisse Tradition.

Nicht weniger als fünfmal erreichten die Bochumer zumindest das Halbfinale. Der erste Verein, der sich als Titelträger im deutschen Nachwuchsfußball eintragen konnte, war der VfL Bochum, der 1969 mit einem 5:3-Sieg nach 0:3-Halbzeitrückstand im Endspiel gegen den 1. FC Saarbrücken triumphierte. Ein Jahr später in Bochum verlor man das Halbfinale, 2003 schied man im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen den VfB Stuttgart aus. In den beiden darauffolgenden Saisons gab es jeweils im Endspiel gegen den FC Bayern München ein 0:3 und ein Jahr später gegen den VfB Stuttgart ein 0:1.

Auch in den letzten Jahren spielt der Bochumer Nachwuchs in der neugeschaffenen Jugendbundesliga West eine gute Rolle, scheiterte aber an der Finanzkraft der Rivalen aus Dortmund und Gelsenkirchen. Der Weg zur deutschen Endrunde schien für lange Zeit verschlossen, doch dieses Jahr ist alles anders: Nach fünf Siegen in Folge und noch einem Nachholspiel scheint der VfL in die Domäne von Schalke, Dortmund und auch Leverkusen eindringen zu können, auch weil in diesem Jahr Meister und Vizemeister aus dem Westen das Halbfinale mit dem Nord- und Süd-Meister komplettieren. Eine Vorentscheidung fällt am Sonntag um 11 Uhr im Nachwuchsleistungszentrum an der Hiltroper Straße, wenn der VfL Bochum den Tabellenführer Schalke 04 empfängt.

VfL-Coach Jan Siewert: „Dieses Spiel mit dieser Ausgangsposition haben sich meine Jungs verdient. Beim 0:2 im Hinspiel ist einiges schief gelaufen, das wollen wir jetzt drehen.“ Die Konstellation ist vielleicht so günstig wie schon lange nicht mehr. Die VfL-Profis spielen bereits am Freitag und so könnte sich am Sonntag die Konstellation ergeben, dass Trainer Siewert vom Chefcoach Gertjan Verbeek grünes Licht erhält, alle Akteure einzusetzen. Immerhin trainierten zuletzt nicht weniger als neun U19-Spieler bei den Profis. Siewert: „Wir sind ein Ausbildungsteam für die Profis, das steht bei uns im Vordergrund, aber am Sonntag wollen alle Jungs natürlich dabei sein.“ Und da passt es auch, dass der griechische U19-Nationalspieler Evangelios Pavlidis nach abgelaufener Rot-Sperre wieder zurückkehrt.

Beim VfL hat man übrigens keinen Gedanken daran verschwendet, das Spiel wegen der großen Bedeutung ins Vonovia Ruhrstadion zu verlegen, um die Resonanz in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Sportvorstand Christian Hochstätter hat dafür eine plausible Erklärung: „So etwas würde keinen guten Ausgang nehmen. Die Jungs sollen in ihrer gewohnten Atmosphäre spielen. Das ist viel besser.“

Wie das Team damit umgehen kann, bewies man bereits vor einigen Wochen, als der Tabellenzweite Borussia Dortmund beim 2:5 vom VfL-Nachwuchs schwindelig gespielt wurde. Eine Woche später übrigens gewann der BVB gegen Königsblau mit 2:0. Görkem Saglam: „In Schalke beim 0:2-Hinspiel haben wir vieles falsch gemacht. Das wird sich am Sonntag ändern.“