Zwei ehemalige Bochumer könnten dem VfL am Freitag in Stuttgart das Leben schwer machen.

Zum einen Simon Terodde, der noch am Montag beim 1:1 in Braunschweig mit einer Gesichtsmaske auflief und Daniel Ginczek, der ebenfalls mal für die Bochumer stürmte. Apropos Terodde: Sollte der VfB Stuttgart seinen Aufstiegsplatz verteidigen, würde der VfL Bochum in Sachen Ablösesumme noch einen kräftigen Nachschlag von geschätzten 500.000 Euro erhalten.

Für den Gelb-Rot-gesperrten Dominik Wydra dürfte am Freitag Marco Stiepermann in die Startelf rutschen. In Stuttgart sind Wurtz (neun Gelbe Karten) sowie Mlapa und Losilla (je vier) von einer Sperre bedroht.

Nils Quaschner, bei dem sich Ende der Saison entscheidet, ob der VfL die Kaufoption von RasenBallsport Leipzig zieht, sieht im VfB Stuttgart die herausragende Mannschaft in Liga zwei: „Das ist die schwerste Aufgabe überhaupt. Wir müssen sehr gut vorbereitet sein, aber warum sollen wir da nichts holen? Uns gelang doch im Hinspiel schon eine tolle Leistung.“